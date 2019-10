Service wint het ruimschoots van de kok

Het restaurant, aan een van de mooiste pleinen van Delft, is vijf maanden open en wordt gerund door een jonge eigenaar uit een horecanest. Zijn enthousiasme is ontwapenend. ,,Onze huiswijn zit een beetje in het midden wat smaak betreft'', zegt hij. ,,Ik zou de sauvignon aanraden, die loopt heel goed.‘’



De wijn is inderdaad redelijk. Als we besteld hebben en nog een broodmandje overwegen, geeft hij ook advies. ,,Ik zou het niet doen. Ik wil best verdienen, maar het is echt wel genoeg.‘’



We zijn de enige gasten deze zondagavond en gaan graag voor de gastheer bij het raam zitten in de hoop op meer klandizie. Buiten zitten nog wat mensen op zijn terras.



Hoewel het niet druk is, het regent, moeten we toch bijna vijftig minuten wachten op ons voorgerecht. Dat komt doordat de soep van de chef, die we hebben besteld, vers wordt gemaakt, verklaart de bediening. Welke soep? De aardige en jonge serveerster heeft geen idee. Het blijkt Vietnamese soep te zijn, zegt ze bij navraag. ,,Hier is de Thaise soep'', zegt de gastheer even later vrolijk. We zijn de draad kwijt. ,,In elk geval is het Aziatisch'', pareert hij een opmerking over deze landensprong.