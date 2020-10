Simon en Anneke hebben tuin zelf aangelegd: ‘Een vijver zorgt voor leven en beweging’

,,We zijn hier in 1991 komen wonen, toen was de tuin een grote bak aarde”, vertelt Anneke. ,,Na het maken van een tekening was het snel duidelijk dat er een vijver moest komen. In ons vorige huis hadden we dat ook. Ik vind water en beweging heel belangrijk voor een tuin. De vissen die erin zwemmen zijn leuk, net als de waterlelies die erop drijven. Het trekt ook veel andere dieren aan. Het brengt gewoon heel veel leven in de tuin.”