Slachtoffer dat zwaargewond raakte bij steekpartij in ziekenhuis verkeert buiten levensgevaar

Burenruzie eindigt bij rechter, die ‘simpele’ oplossing voorlegt: ‘Of u verhuist of u gaat met elkaar in gesprek’

Burenruzies. Ze zijn er in allerlei soorten en maten en komen overal voor. Maar wat doe je als je er zelf in verstrikt raakt en ten einde raad bent? Dit gezin zag nog maar één oplossing en stapte naar de rechter. Zij eisen dat de overlast stopt op last van een dwangsom die kan oplopen tot maximaal 50.000 euro. ,,Ons woongenot is compleet ontnomen.”