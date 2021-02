Slachtoffer én dader gewond bij steekpartij in Simonsstraat in Delft

Waar in de Randstad klinkt de protest­stem het luidst?

17 februari In een serie verhalen in aanloop naar de verkiezingen kijkt Josse de Voogd als geograaf naar de Randstad. Dat is niet één gebied, wat vaak wordt beweerd. Het is een enorm gebied met grote verschillen. Bijvoorbeeld in proteststemmen op PVV, Forum voor Democratie, SP, Denk. In een deel van de Randstad zijn het er veel, in een ander deel weinig. Hoe komt dat? Vandaag deel 2 van de serie: Waar klinkt de proteststem het luidst?