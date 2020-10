Smacht je naar Zweedse balletjes van Ikea? Die kan je alleen nog maar afhalen

Rotterdam The Hague Airport wil een lijndienst naar Kopenhagen, speciaal voor Ikea

16 juni Rotterdam The Hague Airport wil een lijndienst naar Scandinavië. Volgens de luchthaven bestaat daar veel belangstelling voor. Kopenhagen is favoriet, want het is de dichtstbijzijnde grote luchthaven voor Ikea’s thuisbasis Älmhult in Zuid-Zweden.