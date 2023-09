Smullen! Hier in Delft scoor je gratis fruit en noten

Twee minuten met Ruut zoekt deelnemers voor workshop clowning: ‘Het is niet een kwestie van alleen een rode neus opzetten’

Ruut van Hooft (70) uit Delfgauw is al 55 jaar werkzaam als clown voor onder meer Clini Clowns in ziekenhuizen en stratenartiest. Ook runde hij tien jaar Clownschool Buus in Delft. In de workshop clowning leert Van Hooft belangstellenden die op straat, in het theater of in de zorg als clown willen werken, wat het vak precies inhoudt. Er zijn nog enkele plekken vrij.