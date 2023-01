Snackfans opgelet! Dit is de frizwamdel

Bezuinigin­gen op eten van bejaarden roept vragen op: ‘Gebeurt dit in andere verzor­gings­hui­zen ook?’

Dat het eten van bejaarden in een verzorgingshuis in Delft voortaan precies wordt afgewogen om te bezuinigen, is raadslid Sylvia Grobben (Hart voor Delft) in het verkeerde keelgat geschoten. Ze wil van wethouder Joëlle Gooijer weten of er bij meer zorginstellingen in Delft zulke maatregelen zijn genomen.

