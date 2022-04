Sociale werkplaats Brik-Fit geeft mensen met een beperking zinvol werk

Bij Brik-Fit knappen mensen met een beperking oude fietsen op en maken ze weer zo goed als nu. De jongens en meiden leren zo werken en ze leren ook met geld om te gaan. ,,We kijken wat ze aan kunnen en daar zetten we ze op in,‘’ vertelt Martin Staak. ,,We laten ze echt zinvol werk doen.‘’