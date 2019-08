Solar Team bereidt zich voor op vertrek naar Australië: ‘Tijdwinst boeken in de simulator’

Biotechno­lo­gie­be­drijf DSM viert feest met expo over microben voor kids

7:05 Biotechnologiebedrijf DSM in Delft bestaat pas in 2020 150 jaar, maar in september is al de eerste jubileumviering. Het Amsterdamse museum ARTIS-Micropia en DSM realiseren daarom een tijdelijke ARTIS-Micropia Experience in Delft. De bedoeling is om kinderen wat te leren over microben.