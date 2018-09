Solar Team bestraft voor spionage en verliest koppositie

Het Nuon Solar Team van de TU Delft wordt door pech achtervolgd bij de Sasol Solar Challenge, de acht dagen durende race voor zonneauto’s in Zuid-Afrika. Het team was bezig met een inhaalrace op naaste concurrent Tokai uit Japan, maar is beticht van spionage en moet daarom voor straf kilometers inleveren.

Het gaat er in de race om zoveel mogelijk afstand af te leggen in acht dagen tijd. Door de straf is het team zijn koppositie kwijtgeraakt. Donderdagochtend, voor de start, legde een ziek teamlid van het Solar Team zijn bagage in een strategiewagen van Tokai, die vrijwel identiek is aan de strategieauto van de Delftse racers.

Nog voordat hij was ingestapt greep een deelnemer van Tokai in, waarna de Delftenaar excuses maakte en terugliep naar zijn eigen auto. Het Solar Team beweert dat er geen opzet in het spel is, maar de Japanners dienden toch een klacht in vanwege ‘gluren bij de buren’.

Geraakt

Tokai werd in het gelijk gesteld en het Delftse team moest voor straf meer dan 116 kilometer inleveren. De Japanners hebben hierdoor een voorsprong gekregen, die bijna niet meer in te halen valt. ,,We zijn hierdoor als team heel erg geraakt”, zegt teamleider Jelle van der Lugt (24).

Met vier zieken in totaal heeft het team toch al veel pech. Behalve de straf, gooit het weer momenteel ook roet in het eten. Er is minder zon dan eerder in de race.

Teamleider Van der Lugt: ,,We gaan niet bij de pakken neerzitten. We hebben hier anderhalf jaar keihard voor gewerkt en gaan alles op alles zetten om als winnaar over de finish te rijden.”

De Solar Challenge eindigt zaterdag in Stellenbosch.