Spermavlekken, korte rokjes en lingerie: niet wat je verwacht bij een massagesalon: 'Wereld vol uitbuiting’

De leeuw is los en straten kleuren oranje: '30 kilometer vlaggetjes, dit is je trots'

1 juni De Oranjegekte begin los te barsten in Haaglanden. In Den Haag zijn de bouwers van de Marktweg rotsvast van plan de titel Oranjestraat van Nederland opnieuw te verdienen. In Ter Heijde zijn ze bescheiden begonnen met versierselen voor het EK-voetbal. En in Delft merken Michael Smithuis, Suze de Kock en Remy Hooft dat Oranjekoorts verbroedert.