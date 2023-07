Sponsor van ADO ondersteunt ook meisjesteam onder 15 jaar van DSVP met trainingsoutfit

Hond zonder baasje gevonden op snikhete dag, politie op zoek naar eigenaar

Een hond is zaterdagmiddag eenzaam en verlaten aangetroffen onder een geparkeerde auto in Delft. Buurtbewoners maakten zich zorgen om het dier omdat het buiten bloedheet was. De eigenaar was in geen velden of wegen te bekennen. De politie is naarstig op zoek naar het baasje van de Chow Chow.