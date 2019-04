Sprinklers en melders moeten koninklijke Nieuwe Kerk beschermen tegen Notre-Damedrama

Het hoofd van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft heeft met verbijstering en ongeloof op televisie en social media naar de uitslaande brand in de Notre-Dame zitten kijken. ,,Eeuwig zonde wat daar aan kunstwerken en andere zaken verloren is gegaan. Dat komt nooit meer terug, herbouwing of niet”, stelt Blaak.



En natuurlijk gingen zijn gedachten even naar ‘zijn eigen’ kerken. In de Nieuwe Kerk is het praalgraf van Willem van Oranje te zien, zijn prins Claus, koningin Juliana en prins Bernhard begraven. ,,De Oude en Nieuwe Kerk zijn veilig, durf ik te stellen. Beide kerken hebben een sprinklerinstallatie en automatische brandmelders. Qua beveiliging zijn we op orde. Al kun je nooit met honderd procent zekerheid stellen dat je nooit getroffen zal worden door brand. Maar als ik naar de jarenlange restauratie van de Nieuwe Kerk kijk, die we nog niet zo lang geleden hebben afgerond, dan kan ik zeggen dat we extra hebben gelet op veiligheid. Ja, vaak ontstaan er branden bij werkzaamheden. Dat kan ook bij de Notre-Dame zijn gebeurd, al is dat nog niet zeker. Maar ik weet wel dat we daar in de Nieuwe Kerk scherp naar hebben gekeken, zeker als er sprake was van laswerk of andere reparaties waar vuur aan te pas kwam. Met succes.”



