Spruitjeslucht in het lokaal

U dacht, dáár wil ik een foto van?

,,Dat klopt, omdat de omgeving van de kerk, de Veenweg, een aardig beeld geeft hoe dingen veranderen. Vroeger was die druk, nu is het niet langer een doorgaande weg. Als je het dorp inreed, kwam de kerk in het vroegere poldergebied je als een markant baken tegemoet. Je voelde: we zijn thuis.‘’



Dat is nu anders?

,,De oude St. Jozefschool, aan de achterkant van het Jozefhuis, is gesloopt. Het gebouw was op. Op die plek zijn nieuwbouwwoningen gekomen. Het Jozefhuis is gerestaureerd en veranderd in een appartementencomplex.‘’



Een andere bestemming?

,,In het Jozefhuis werden ouderen vroeger verzorgd door nonnen uit Amsterdam. In opdracht van het kerkbestuur werd in hetzelfde gebouw een kleuterschooltje opgericht en later ook een lagere school. Bij laatstgenoemde ben ik in 1972 als docent begonnen, in wat toen nog de zesde klas heette.‘’