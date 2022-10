Stadsbestuur geeft in november uitleg over bizarre regenbui die Delft onder water zette

column Mensen als u en ik zijn in de vangrail van de samenle­ving terechtge­ko­men door onvoorzie­ne problemen

Probeer je eens voor te stellen: geen huis om naar toe te gaan. Slapen in het Zuiderpark of een paar honderd meter van Huis ten Bosch. Ik zie ze te vaak liggen als ik door het Haagse Bos fiets en elke keer weer krimpt mijn hart ineen. Niemand zou daar moeten liggen. Gisteren was hun dag. Wereld Daklozendag. Hoewel, juist in onze stad is gisteren actie gevoerd tegen jeugddakloosheid. De bijeenkomst is vanochtend om 8 uur beëindigd – ja, er werd ook buiten geslapen. Op de Koekamp.

