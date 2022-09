Stadsbestuur zet rem op noodplan voor snelle extra energietoeslag aan 1264 Delftse huishoudens: ‘De tijd tikt’

Mina rent honderd marathons in zes maanden: ‘Alles doet pijn, waar ben ik aan begonnen’

De Australische Mina Guli (51) liep de afgelopen zes maanden 98 marathons (!) en hoopt zondag tijdens de CPC-loop in Den Haag haar honderdste parcours te voltooien. Nadat ze zaterdag nog ‘effe’ een hele marathon loopt in Amsterdam. ‘Het is zwaar, heel zwaar. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik denk: waarom ben ik hieraan begonnen?’ Nou, ze heeft een goede reden.

24 september