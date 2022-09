Stadsbestuur ziet meeste enthousiastelingen voor aardgasvrije wijk in Multatulibuurt

De Multatulibuurt in Voorhof gaat waarschijnlijk als eerste buurt volledig van het gas af in Delft. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat bewoners in die buurt het beste tot een gezamenlijk warmteplan kunnen komen.

Delft heeft in 13 buurten onderzoek laten doen naar de kans van slagen om op duurzame energiebronnen over te stappen voor 2030. Het is een van de doelen van het stadsbestuur om twintig procent van de Delftse huizen voor 2030 op schone energie te laten draaien. Daarnaast willen de vijf partijen die de stad nu besturen (Stip, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie) de groene doelen combineren om beter ‘in contact te zijn met Delftenaren’. Zo willen ze ‘bewoners in de wijk tijdig en intensief betrekken bij de energietransitie en fysieke plannen die in de wijk gaan spelen’.

In de Multatulibuurt verwacht het stadsbestuur het snelst resultaat te boeken, mede omdat de belangenvereniging zelf al bezig is met een kansenkaart om over te stappen op schone energie. Uit een eigen onderzoek blijkt dat het stadsbestuur verwacht dat in de Multatulibuurt de meeste bewoners enthousiast zullen zijn om zich ‘in te zetten voor hun buurt en de overgang naar schone warmte’.

In het najaar wordt een buurtpaspoort opgesteld om de 659 woningen die de buurt telt zo snel mogelijk van het gas te krijgen. In 2023 gaan bewoners met de gemeente in overleg over de mogelijkheden, waarna in 2024 het officiële ontwerp volgt. In 2025 wordt het warmteplan van de buurt uitgevoerd.