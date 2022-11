Stadsbus rijdt zich vast in nat gras in Delft, tramverkeer gestremd

Fototentoonstelling Een inkijkje in politiesi­tu­a­ties waar je normaal nooit inzicht in krijgt: ‘Hartslag van de straat’

Een overstekend hert zorgt ervoor dat een auto in de sloot rijdt en een agente op zoek naar drugsafval in een verlaten fabriek. Het zijn slechts een paar situaties die je (met een beetje geluk) in de herfstzon tussen de bladeren op grote billboards op het Lange Voorhout kunt aanschouwen.

15 november