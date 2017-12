Stadsgenoten volgen Delftse darter naar WK: 'Mijn vrouw gunt ons dit'

Column 'Beter goed gejat dan slecht verzonnen'

6:32 Beter goed gejat dan slecht verzonnen: de fitnesstest die de Rotterdamse overheid hun ouderen laat doen wil Groep de Mos ook introduceren in Den Haag. Hoe deze Haagse test eruit komt te zien? Daar is nog niet over nagedacht. Jammer. Met de aanstaande oud-en-nieuwviering sla je namelijk eenvoudig twee vliegen in één klap. Zoals de oudjes zongen, piepen de longen.