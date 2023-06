Standbeelden in Delft ‘voor even blind’ dankzij actie van Extinction Rebellion

Kate wil oliebollen blijven bakken in haar eigen wijk: ‘We horen hier, je kunt ons niet zomaar weghalen’

Ze kan haar oliebol in principe overal bakken, maar de plek in haar eigen wijk Keijzershof in Pijnacker is een speciale. Kate Ludwig verkoopt vanaf oktober tot aan het einde van het jaar niet alleen maar zoete lekkernijen, ze biedt ook een luisterend oor en organiseert festiviteiten rondom haar kraam. ,,We zijn een ontmoetingsplek waar iedereen even langs wipt.”