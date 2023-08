Station leek op slagveld: ‘Bewijs ontbreekt, maar aannemelijk dat studenten verantwoordelijk zijn’

Delftenaren ergeren zich er kapot aan: de puinzooi op station Delft Campus, dat pas een paar jaar geleden is opgeleverd, maar de afgelopen weken meer weg had van een oorlogsgebied. Tijdens deze periode vierde DSC het lustrumfeest in een pand achter het station. Of de feestende studenten verantwoordelijk zijn voor de rotzooi, is niet te bewijzen. ,,Maar toevallig is het wel.”