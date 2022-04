Steeds meer fitissen gespot: ‘Hij klinkt alsof-ie van de trap valt’

Deze club behoort tot de G-voetbaltop van Nederland: ‘Een verrijking voor iedere vereniging’

Voetbal is in Nederland volkssport nummer 1. Het zit verankerd in de maatschappij. De sport is er voor iedereen, maar voor voetballiefhebbers met een lichamelijke of geestelijke beperking is de weg ernaar soms moeizaam te vinden. DVV Delft heeft momenteel vijf G-teams en behoort daarmee in aantallen tot de top van Nederland. ,,En daar zijn wij ontzettend trots op.”

