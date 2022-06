Stefan en Saul bouwden een roeiboot voor tien personen (en dit is waarom dat zo uniek is)

Het valt meteen op als je de opslagplaats voor de roeivereniging binnen loopt, de enorme roeiboot die midden in de ruimte ligt. Twintig meter lang en en een halve meter breed is het vaartuig, waardoor-ie groots oogt in vergelijking met de overige boten waar acht personen of minder in kunnen. Stefan en Saul bouwden een tussenstuk van twee zitplaatsen in een achtpersoonsboot, waardoor het watermiddel nu plaats biedt aan tien roeiers. En dat is bijzonder, want het is de eerste roeiboot van een groot merk dat plaats biedt aan deze hoeveelheid mensen.