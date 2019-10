Stegeman mag beelden ‘rondslingerende lichamen en wisseltruc met kisten’ bij Delftse uitvaartondernemer uitzenden

De tv-uitzending van Alberto Stegeman vanavond over misstanden in de uitvaartwereld mag doorgaan. Een Delftse uitvaartondernemer stapte naar de rechter om uitzending te voorkomen. Hij verloor.

Met behulp van een infiltrant en een verborgen camera filmde Stegeman uitvaartondernemer Erik V. zoals hij hem in de uitzending noemt. Het gaat om een begrafenisondernemer die in Delft woont en een pand op een industrieterrein in Voorburg heeft. De camera registreerde rondslingerende urnen en een lichaam dat thuis in een schuur werd bewaard. Dure lijkkisten die omgeruild en hergebruikt werden. Lichamen die naar het buitenland werden gebracht om daar goedkoop te worden gecremeerd.



Volgens de uitvaartondernemer heeft Alberto Stegeman een 'meesterwerk in plakwerk' geleverd. Als hem, zo noemt hij een voorbeeld, in de uitzending naar zijn praktijken wordt gevraagd, zegt hij 'dat weten zij (doden en nabestaanden, red.) toch niet'. ,,Maar die zinnen heb ik in dat verband nooit gezegd'', zegt V. stellig, net na afloop van het kort geding.

Op Instagram deelde de presentator de eerste beelden van de aflevering.

Dumpprijzen

Ook ontkent hij dat hij kisten zou omruilen voor goedkope, lichamen ontdoet van kleding of naar het buitenland rijdt voor een crematie tegen dumpprijzen. ,,Dat kan in Nederland ook al voor 429 euro. Daarvoor ga je niet naar Duitsland'', zegt hij. Naar eigen zeggen heeft hij inmiddels al veel bemoedigende telefoontjes gehad.

V. erkent wel dat hij een keer een lichaam thuis in zijn schuur bewaarde. ,,Er was geen plek. Het ging om een technische crematie, waarbij niemand verder nog afscheid neemt of bij de crematie wil zijn. Het lichaam lag op een koelplaat. Keurig netjes. Mijn schuur is ook netjes. In het buitenland vinden ze dit ook heel gewoon.''

Volledig scherm Alberto Stegeman, foto ter illustratie © ANP Kippa

Respectloos

Maar Alberto Stegeman zou liever zien dat V. vandaag nog stopt met zijn bedrijf. Het kwalijkste vindt hij dat V. dode mensen zonder respect behandelt. ,,Hij ziet ze als geld en verliest het andere uit het oog. Zonder dat nabestaanden te vertellen rijdt hij grenzen over, er worden botten gebroken, lichamen slecht gekoeld en de dure kist die is besteld gaat niet mee de oven in.''

De beschuldiging van V. dat hij met knip- en plakwerk zaken uit zijn verband rukt, doet de tv-maker niets. ,,Dat hoor ik al mijn leven lang als mensen ontmaskerd worden.''

Dit najaar wordt in de Tweede Kamer de wet op de lijkbezorging besproken. ,,Uitvaartondernemer is een vrij beroep. Iedereen mag het zijn, zonder dat er regels zijn of controle op is. Ik hoop dan dat aan dit soort praktijken een einde wordt gemaakt.''