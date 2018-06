Stelende thuiszorgmedewerkster betrapt door vermomde agent

Delft verbaast 'Een moestuin spaart een sport­school uit'

13:55 Cees de Groot (80) was regiomanager bij een landelijk schoonmaakbedrijf en sinds zijn pensionering woont hij vijf maanden per jaar in Portugal. Maar zodra in maart voor hem het tuinseizoen begint, komt Cees terug naar Nederland en is zes dagen per week te vinden in zijn moestuin aan het Laantje van Levenslust.