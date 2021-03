Steuntje in de rug voor studenten die het zwaar hebben: ‘Trek wél aan de bel’

Golfbrekers Dailisha (21) werd geboren met open rug: ‘Ondanks mijn beperking moet je me niet zien als zielig’

24 maart De 21-jarige Dailisha Persaud brengt haar leven door in een rolstoel. Door corona moet de Zoetermeerse bovendien extra maatregelen nemen. Maar dat remt haar niet in haar ambities. We spraken haar voor de rubriek Golfbrekers.