Stiefgezincoach: ‘Ze hebben gelijk: je bent hun moeder niet’

video Snackbar in Delft overvallen door man met bivakmuts op, politie zoekt dader

10:57 Snackbar Sam Sam aan de Bikolaan in Delft is donderdagavond overvallen. Dat meldt de politie die op zoek is naar de dader. De overvaller vluchtte in de richting van de Derde Werelddreef. Mensen die hem zien, worden opgeroepen het alarmnummer te bellen.