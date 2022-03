STIP draagt Maaike Zwart voor als Delftse wethouderskandidaat: ‘Het is voor mij een enorme eer’

Ze is géén student, maar juist iemand met heel wat werkervaring op haar cv. Maaike Zwart is door STIP naar voren geschoven als kandidaat om namens de studentenpartij plaats te nemen in het nieuwe stadsbestuur. De kans dat Zwart in Delft wethouder wordt is vrij groot. STIP mag het voortouw nemen in de onderhandelingen om tot een nieuw stadsbestuur te komen omdat de partij van de kiezers de meeste stemmen kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week.