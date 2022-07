STIP pleit voor meer geld voor arme studenten: ‘Torenhoge energierekening komt er wel aan’

Anouk zou ‘zo veertig aangiftes’ kunnen doen: ‘Ik heb zelf in de schoenen van die vrouwen gestaan’

Als Anouk zou willen, zou de zangeres ‘zo dertig, veertig’ aangiftes kunnen doen. Dat zegt ze in een interview met Vogue. Anouk heeft het dan over de periode toen ze 14, 15 jaar was. ,,Toen ik eenmaal doorgebroken was kon niemand me meer iets maken, ik was toughened up.”

