STIP schuift oud-wethouder Pieter Guldemond naar voren als informateur

STIP wil vol energie inzetten op progres­sief stadsbe­stuur: ‘Onze kracht is een frisse blik’

Er is maar één stad in Nederland waar de grootste partij in de gemeenteraad uit louter jongeren bestaat. Studentenpartij Studenten Techniek in Politiek (STIP) heeft het de komende jaren voor het zeggen in Delft. ,,We beschikken altijd over een frisse blik. Dat is onze kracht.”

18 maart