Straks geen rookwaar meer te koop bij Lidl

Momenteel zijn er twintig rookvrije Lidl-winkels in Nederland, waarvan een in Pijnacker en dus een in Delft. Het is niet de eerste anti-rookmaatregel die de supermarktketen neemt. ,,Al sinds 2017 zijn rookwaren bij Lidl uit het zicht geplaatst”, vertelt een woordvoerder van Lidl Nederland. Molenaar stelt dat de verkoopstop van tabak goed is voor het imago van de ­supermarkt. ,,Door geen sigaretten meer te verkopen speelt de supermarkt in op de gezonde en milieuvriendelijke trend.”



De Consumentenbond noemt de verkoopstop ‘gewoon marktwerking’. ,,Het is steeds meer bekend dat roken ongezond is”, aldus een woordvoerster. ,,Vanuit de overheid worden sigaretten duurder gemaakt om roken te ontmoedigen. In café’s, restaurants, sportclubs en ziekenhuizen mag je niet meer ­roken. Die maatregelen worden genomen zodat andere (niet-rokende, red.) mensen er geen last meer van hebben. Supermarkten spelen daarop in.”