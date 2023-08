indebuurt.nl Delftenaar Geraldine vertrok voor haar stage naar Ibiza: 'En ik ben nooit meer weggegaan'

Delftenaar Geraldine Lansen (35) verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Ibiza. Ze wilde van jongs af aan al in het buitenland wonen. “Maar ik voel me Nederlands, en probeer om de drie maanden in Delft te zijn.”