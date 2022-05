Stroomstoring in het centrum van Delft: 2951 klanten gedupeerd

Sem Steijn neemt met pijn in het hart afscheid van ADO: ‘Dit is mijn thuis, ik loop hier vanaf mijn vierde’

De finale van de play-offs wordt voor Sem Steijn zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag. De 20-jarige middenvelder verlaat de club na een enerverend seizoen voor FC Twente. Met pijn in zijn hart. ,,Dat ik hier maar één jaar in het eerste heb gespeeld, is heel jammer.”

28 mei