Student (21) die meters naar beneden viel uit Delftse sociëteit, ligt niet meer in het ziekenhuis

VideoDe 21-jarige man die vannacht achterover van een drie meter hoge balustrade viel bij de Delftsche Studenten Societeit Phoenix, ligt niet meer in het ziekenhuis. Dat meldt het bestuur van de studentenvereniging in een verklaring.

Het slachtoffer maakt het goed en heeft geen ernstige verwondingen. ‘Wij als vereniging zijn natuurlijk erg geschokt door het incident en houden nauw contact.’

De student viel tijdens een feest in de OWee-week, waar eerstejaars studenten worden verwelkomd in het nieuwe academische jaar. Daardoor waren er al wel EHBO-medewerkers, die gelijk eerste hulp konden verlenen. De twintiger had last van zijn nek en rug, waarna de brandweer besloot hem te stabiliseren en met een hoogwerker naar beneden te halen.

Het feest is na het ongeval gelijk beëindigd. ‘Op dit moment zijn wij druk bezig om te kunnen achterhalen hoe dit incident heeft kunnen plaatsvinden en hoe we in de toekomst een dergelijk incident kunnen voorkomen’, aldus het bestuur.

‘Geschokt’

Studenten reageerden vanochtend geschokt na het ongeval. Zoals de 20-jarige Jitske, die naar eigen zeggen de schrik nog niet te boven was. ,,Er was een feestje gaande. Ik ben er zelf ook nog even geweest. Nee. Ik heb niets gezien van het ongeluk. Iedereen is wel geschrokken.’’

Op de vraag of er drank in het spel is gaat ze niet in. ,,Dat weet ik niet, ga ik niet zeggen. Maar natuurlijk wordt er wel gedronken op feestjes, dat is duidelijk.”

Eerstejaars Stephan de Wild (20) ging vanochtend kijken bij het sociëteitsgebouw aan de Phoenixstraat. ,,Niet uit sensatiezucht”, benadrukt hij, ,,maar omdat ik mensen ken bij deze vereniging.” Zelf zit hij bij een andere studentenclub in Delft. ,,Ik ga niet zeggen welke, want dat doet niet terzake. Maar ik zeg wel dat mensen ook niet moeten overdrijven. Zulke incidenten zijn heel erg, maar je moet het wel in perspectief zien. Veel mensen bij elkaar, een struikelpartij en een noodlottig ongeluk. Drank? Ja, misschien wel, maar daar worden we nu juist voor gewaarschuwd als eerstejaars. We krijgen van de organisatie van de Owee én van onze eigen studentenverenigingen te horen dat we met verstand om moeten gaan met alcohol. Dat wordt echt expliciet gezegd. En tegen overmatig alcoholgebruik tijdens de Owee wordt ook opgetreden. Dat wordt volgens mij scherp in de gaten gehouden”, stelt De Wild.

Owee-week

De sociëteit is van het Delftsch Studenten Corps, DSC, een van de grootste studentenverenigingen in Delft. Afgelopen zondag is de Owee-week in de studentenstad begonnen, waar eerstejaars studenten worden verwelkomd.

