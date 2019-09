Student kan kamer in Delft en Den Haag wel vergeten

Het nieuwe studiejaar gaat vandaag van start, maar veel studenten zullen noodgedwongen moeten pendelen tussen hun ouderlijk huis en met name Delft en Den Haag. Er is in deze steden bijna geen kamer meer te krijgen. Delft komt 3000 studentenwoningen tekort.

Studenten die in Delft willen wonen en studeren moeten veel geduld hebben, voorspelt voorzitter Jeannine Frijns van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen (VSSB) in Delft. ,,De situatie is nijpender dan ooit.”

De kamernood komt ook naar voren uit onderzoek van ABF Research, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bouwplannen

Behalve Delft en Den Haag is de krapte ook nijpend te noemen in Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. ABF Research stelt dat er tot het studiejaar 2025-2026 zo’n 43.000 kamers te weinig zijn in Nederland. In het onderzoek is rekening gehouden met de groei van het aantal (internationale) studenten en bouwplannen van gemeenten.

Ook is er verschil gemaakt tussen structurele (continue verhuur aan studenten) en flexibele huisvesting (ook niet-studenten kunnen hier wonen, de huurprijzen zijn vaak een stuk hoger). Delft kent op dit moment een structureel aanbod van 11.000 studentenwoningen en heeft 7000 flexibele onderkomens binnen de stadsgrenzen. Om aan de vraag te voldoen zouden er in Delft, zo stelt ABF Research, 3000 permanente studentenkamers bij moeten komen.

Quote Of de ruimte bleek al verhuurd of ik moest honderden euro’s betalen voor een paar vierkante meter Student Jeffrey de Hoop (18)

Eén van de studenten die over de huisvestingsproblemen in Delft kunnen meepraten, is eerstejaars Jeffrey de Hoop (18). De Haarlemmer heeft maandenlang gezocht naar geschikte woonruimte in Delft. ,,Ik werd er wanhopig van. Of de ruimte bleek al verhuurd of ik moest honderden euro’s betalen voor een paar vierkante meter en een gedeelde badkamer en keuken. Dat doe ik dus niet. Ik wilde heel graag in Delft gaan wonen, vanwege de stad en het studentenleven. Ik vind Delft een geweldige stad, maar er zijn grenzen als het gaat om huurprijzen.”

Jeffrey reist daarom het komende jaar dagelijks vanuit het ouderlijk huis richting Delft en weer terug. ,,Ik blijf zoeken’’, geeft hij de moed niet op.