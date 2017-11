Studenten gruwen van naam koffietent Escobar

De VAK komt met lessen in tangomuziek

16:56 De internationale Tango-academie TAI begint in januari met tango-cursussen bij De VAK, centrum voor de kunsten in Delft. Het aanbod bestaat in eerste instantie voornamelijk uit muzieklessen, maar daar komen in de toekomst misschien ook danslessen bij. Het initiatief begint met een concert op vrijdag 1 december.