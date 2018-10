Studenten komen in actie tegen klimaatverandering met ‘Climathon’

Studenten, onderzoekers en ondernemers kwamen gisteren bijeen in The Green Village op de campus van de TU Delft voor een ‘Climathon’. Het doel van deze ‘Climathon’ is 24 uur lang oplossingen zoeken voor klimaatproblemen. ,,Oma moet ook gewoon kunnen begrijpen waarom dit nodig is.”