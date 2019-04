Studenten met autisme wonen onder begeleiding met elkaar in huis: 'Eigenlijk zijn wij heel normaal’

Het raamkozijn staat vol met 'Zó doe je dat'-boeken. Van 'cool', waarin wordt uitgelegd hoe je een tafelkleed van een gedekte tafel moet trekken, tot aan 'liefde' - van flirten en daten tot en met trouwen en lang en gelukkig leven. Alle onmisbare, overbodige en best wel handige dingen die je écht moet kunnen in de liefde staan beschreven.



Heb je er wat aan? Tygo Huurnink (19) wijst naar de verse sporen van een zuigzoen in zijn hals en lacht vreugdevol. ,,Met de liefde gaat het goed, zoals je kunt zien.”



Terwijl de nano-biologiestudent de verfrommelde lakens van het omwoelde bed rechttrekt, zegt hij het een beetje rustig aan te moeten doen. ,,Ik dacht altijd 'het is aan óf het is uit'. Zo werkt het schijnbaar niet. Althans, niet als je iemand nog niet zo lang kent." Tygo wijdt 'het zwart-wit denken' aan zijn enorme behoefte aan duidelijkheid. Hij is autistisch.