Studenten TU testen hun ‘maanlanders’ op de Markt in Delft

Koninklij­ke lofzang op een doodvonnis: brief uit 1590 over moord Willem van Oranje gevonden

17:50 De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verwierf onlangs een uniek historisch document uit 1590: de brief van koning Filips II over de moord op Willem van Oranje. Oog in oog met de ambtelijke afhandeling van een doodvonnis.