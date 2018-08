Admiraal wordt gezien als de vader van diverse studentenorkesten. In 1981 werd hij dirigent van het koor en het symfonieorkest van Krashna Musika in Delft. In de afgelopen 37 jaar heeft hij vele generaties TU-studenten muzikaal begeleid.



,,Al die jaren hebben we buitengewoon prettig met hem samengewerkt,'' laat manager cultuur van de TU Delft Eva Gresnigt-Raams in een rouwadvertentie weten. ,,We hebben genoten van de ongelofelijke muzikale prestaties die hij met ons orkest wist te realiseren.''



Admiraal combineerde zijn Delftse aanstelling met diverse andere betrekkingen. Sinds 1976 was hij de vaste dirigent van het VU-Orkest in Amsterdam. En sinds 1999 was hij de vaste dirigent van Symfonieorkest De Philharmonie. Ook heeft hij zeven jaar het Symfonie Orkest Eindhoven geleid.