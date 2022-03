Studiebeurs keert terug, maar is wel verlaagd: wat betekent dat voor Delftse studenten?

Oekraïense vluchtelin­gen mogen onbeperkt meenemen uit kleding­bank De Buurvrouw

Ze dachten dat ze zelf weinig te besteden hadden toen Karin Molenaar en Saskia Marks-Eijgelsheim in 2014 kledingbank De Buurvrouw in Delft oprichtten. Alle armoede die ze in de afgelopen acht jaar zijn tegengekomen valt echter in het niets bij de verhalen van Oekraïense vluchtelingen die ze dezer dagen optekenen in hun afhaalwinkel aan de Ternatestraat.

25 maart