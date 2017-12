Succesavond: politie pakt drie woninginbrekers op dankzij getuigen

De politie kreeg vroeg op de avond een melding van een oplettende voorbijganger binnen dat er werd ingebroken in een woning aan de Oude Leedeweg in Pijnacker. Toen agenten ter plaatse kwamen, waren de twee verdachten nog in de woning. De woning werd omsingeld en de verdachten konden in de boeien worden geslagen. Het ging om twee mannen van 31 en 35 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats.