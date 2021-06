Support Casper strijdt tegen alvleesklier: ‘Ik zag Johan Derksen over de actie praten en wilde iets doen!’

Nergens in Nederland is de watersys­teem­hef­fing zo hoog als hier: ‘Inwoners zijn melkkoe’

23 juni Nergens in Nederland is de watersysteemheffing zo hoog als in Delfland. Daarnaast hoesten burgers aanzienlijk meer op dan bedrijven. ,,Dat is oneerlijk”, stelt fractievoorzitter Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij Delfland.