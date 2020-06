SV Nootdorp rouwt om de dood van hun jeugdscheidsrechter Beau-Guy (20)

De dood van de 20-jarige Nootdorper Beau-Guy van Loenen is keihard aangekomen bij SV Nootdorp. De man werd zaterdagmorgen door de politie in zijn auto gevonden in een sloot bij tankstation Knorrestein langs de A12 bij Zoetermeer. Het slachtoffer voetbalde tot twee jaar geleden bij SV Nootdorp in de jeugd en was er jeugdscheidsrechter.

Het bestuur van SV Nootdorp heeft ‘met grote verslagenheid’ gereageerd op het overlijden van oud-jeugdlid Beau-Guy, zo staat op de website van de vereniging. ‘Niet alleen het bestuur heeft deze verslagenheid ervaren maar ook alle leden die Beau-Guy hebben gekend en met hem hebben gespeeld, want hij was al lid vanaf augustus 2006, en is tot vorig seizoen speler van de JO19 geweest en was ook scheidsrechter bij heel veel jeugdwedstrijden. Na een zware blessure gingen die beide hobby’s niet meer en heeft Beau-Guy noodgedwongen moeten stoppen.

‘Onze condoleances en medeleven gaan uit naar zijn familie die ook bij SV geen onbekenden zijn en daar een actieve rol spelen, nog voetballen of hebben gevoetbald. We wensen Pietro, Caesarine, Quiqo, Yanou, de verdere familie, vrienden en nabestaanden heel veel kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen’, schrijft het bestuur.

Jeugdafdeling

,,Ik wist niet wat ik hoorde, toen duidelijk werd dat het over hem ging. Het komt echt hard aan. In- en intriest dat die jongen is overleden”, reageert Thierry Stanneveld van de jeugdafdeling van de voetbalclub.

,,Dit raakt ons diep, vanwege zijn leeftijd natuurlijk en ook omdat je niet weet wat er is gebeurd. Hij is de nacht ervoor, ik begreep tussen 3.00 en 4.00 uur, de sloot ingereden. En als je dan hoort dat hij pas uren later door de politie werd gevonden, vreselijk”, meent Stanneveld, die de jonge Nootdorper goed kende.

Quote Ik kende hem als een goede en serieuze jongen die heel fanatiek was Stanneveld

,,Ik heb vrij lang met hem gewerkt, kende hem als een goede en serieuze jongen die heel fanatiek was. Als voetballer maar ook als jeugdscheidsrechter. Hij is twee jaar geleden gestopt met voetballen vanwege een blessure. Maar ook als jeugdscheidsrechter, wat hij nog steeds deed bij ons, was hij fanatiek en zette hij zich in. En hij deed het heel goed hoor.”

Stanneveld hoopt dat gauw duidelijk wordt hoe Beau-Guy overleed. ,,Het maakt de tragedie er niet minder om, je krijgt die jongen niet terug, maar dan weet je in ieder geval hoe het is gegaan. Heeft hij de macht over het stuur verloren, is hij onwel geworden? Maar verschrikkelijk blijft het.”

Raadsel