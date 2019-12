Tattoos op een deftige schaal: Schiffmacher geeft Delfts blauw een ander gezicht

Henk Schiffmacher ziet er de lol van in. ,,Het is hier heel deftig natuurlijk", zegt hij tijdens een wandeling over de zojuist geopende expositie. ,,Royal Delft is een heilig huis, waar in een oude traditie Delfts blauw wordt gemaakt. Vroeger had ik nooit kunnen bedenken dat ik hier mijn werk zou kunnen laten zien. Inmiddels ben ik er overigens aan gewend. Sinds enkele weken ben ik hier kind aan huis."