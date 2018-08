Te vroege tram brengt passagiers in problemen

Vertragingen zijn in het openbaar vervoer een bekend fenomeen, maar in Delft kampen reizigers met een heel ander probleem. Zij missen hun aansluiting omdat hun tram... te vroeg vertrekt.

Eén van hen is Margot van Wietingen. Zij reist al zeven jaar voor haar werk met het openbaar vervoer tussen Vlaardingen en Rijswijk. Met de auto een ritje van amper 20 minuten, maar ze heeft geen rijbewijs. ,,De verbinding levert eigenlijk altijd problemen op", vertelt ze. ,,Meestal is er vertraging, maar sinds de vakantiedienstregeling, die op 14 juli is ingegaan, is het probleem dat de tram elke dag te vroeg vertrekt. Ik vertrek om 8.00 uur 's ochtends van huis en ga er als ik in de trein naar Delft stap vanuit dat ik kan overstappen op de tram van 8.51 uur. Die mis ik de laatste weken dagelijks net omdat hij al om 8.49 uur wegrijdt. Daardoor moet ik ruim een kwartier wachten op de volgende tram en ben ik soms bijna 1,5 uur onderweg."

Drukte op station

De proef op de som nemend, verlaat tram 1 woensdagochtend inderdaad 2 minuten eerder dan de geplande 8.51 uur station Delft. Volgens de bestuurder komt het door de drukte op de halte. Als ze bij Delft station zou wachten, hindert ze het busverkeer.

Persvoorlichter Marijke Poppelier van de HTM bevestigt dat de tram met regelmaat iets te vroeg vertrekt. ,,Ik heb het schema van de afgelopen weken uitgedraaid en zie dat de tram inderdaad een aantal dagen te vroeg is vertrokken", geeft ze aan. ,,Delft station is geen beginhalte. Dat betekent dat passagiers rekening moeten houden met een kleine afwijking. Het is absoluut niet de bedoeling dat de tram twee minuten te vroeg vertrekt, maar als de bestuurder zegt dat ze rekening moet houden met het busverkeer, klinkt dat voor mij plausibel. Wij bekijken de punctualiteit van onze dienstregelingen regelmatig en als we merken dat het met grote regelmaat fout gaat, proberen we ons daaraan aan te passen. Maar een afwijking kan altijd voorkomen."