Te wisselend niveau op een prachtige plek

Column Op astronomi­sche schaal is onze regio een klein zwart gat

6:32 Een zwart gat, we kennen het allemaal. Wie is er niet eens in gevallen? Wetenschappers buitelen over elkaar heen van vreugde. Maar degenen die er écht over kunnen praten zijn mensen die al continu in het donker wonen: Den Haag en omstreken.