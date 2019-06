Tentoonstelling Prinsenhof: Pieter De Hooch onder de loep

Het is nu bijna ondenkbaar, maar 200 jaar geleden werden schilderijen van Johannes Vermeer liever toegewezen aan zijn tijdgenoot in Delft Pieter de Hooch (1629-na 1684), omdat ze dan meer zouden opbrengen. Maar daarom is het helemaal bijzonder dat we meer dan 350 jaar hebben moeten wachten totdat er een overzichtstentoonstelling van deze meester uit de Gouden Eeuw in Nederland is. Museum Prinsenhof Delft kwam met dat idee en werd daarvoor beloond met de Turing Toekenning, een prijs voor het beste tentoonstellingsplan van een museum.