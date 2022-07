Terras van De Sjees uit Delft in top 10 van beste terrassen van Nederland

Delft is met maar liefst drie terrassen vertegenwoordigd in de Terras Top 100 van Misset Horeca. Grandcafé De Sjees op de Markt in het centrum van de stad is de hoogst genoteerde op plek 10.

Het Konings Huys, eveneens gevestigd op de Markt, volgt op positie 44. De Delf (Oude Delft) is terug te vinden op de plaats 75. Delft is met drie terrassen overigens de enige stad in Zuid-Holland die zo vaak vertegenwoordigd is in het overzicht. Ook Den Haag duikt op in de top 100 van de horeca-organisatie. The Harbour Club aan de Binckhorstlaan staat op plek 52, O’Casey’s (Noordeinde) op nummer 90.

Het terras van De Verenda in het Amsterdamse bos in Amsterdam is volgens Misset Horeca het beste terras van Nederland. ‘Superservice op een prachtige locatie. We verlieten deze zaak met een grote glimlach’, aldus de vakjury. De top 3 wordt gecompleteerd door de terrassen van Pelle’s in Deurningen en Centraal in Baarlo.

Open inschrijving

De Terras Top 100 kent een open inschrijving: ondernemers mogen meedoen als hun terras minimaal veertig stoelen heeft, vrij toegankelijk is, bedienend personeel heeft en in het terrasseizoen minimaal vijf dagen per week geopend is. De vakjury van Misset Horeca komt vervolgens langs om het terras te beoordelen.

Het volledige overzicht is te vinden via deze website.

