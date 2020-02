Terroristische aanslagen beraamd vanuit Rijswijk en Delft: ‘Opgepakte Iraniër werkte samen met Saudi-Arabië’

Vanuit een Rijswijks kantoor en een woning in Delft zijn volgens justitie terroristische aanslagen in Iran beraamd. De 40-jarige Iraniër die hiervoor vanmiddag is opgepakt , werkte waarschijnlijk samen met de inlichtingendienst van Saudi-Arabië.

Die oliestaat verkeert op voet van oorlog met Iran, en werkte volgens de politie in Denemarken samen met de Iraanse oppositiegroep ASMLA, die vanuit Europa wordt gerund. In het plaatsje Ringsted arresteerde de Deense politie gisteren in dit onderzoek drie handlangers van de Delftse verdachte.

De vanuit Nederland opererende terreurverdachte is hoogstwaarschijnlijk Eisa S., de 40-jarige penningmeester van Awzahna, een op Iran gerichte tv-zender die is gevestigd op industrieterrein Plaspoelpolder in Rijswijk. Hij is tevens een strijder voor de militaire tak van ASMLA, aldus het Openbaar Ministerie. Deze beweging strijdt voor een onafhankelijk Ahwaz, een regio in Iran waar veel Arabieren wonen.

Lange arm van Iran

Tot nu toe leek ASMLA, met een hoofdkantoor op een woonadres in Den Haag Zuidwest, een politieke beweging, die vooral slachtoffer was van de ‘lange arm van Iran’. Zo werd in 2017 Ahmed Mola Nissi vermoord in de hofstad. Hij was een van de leiders van de beweging. Dat gebeurde volgens de Nederlandse regering in opdracht van Iran.

Nu blijkt dat de zogenaamde ‘politieke tak’ van de vrijheidsbeweging in Nederland zelf dus ook op oorlogspad was. Wat voor aanslagen precies beraamd werden, kan justitie nog niet zeggen.

Deense politie

Dat de Deense autoriteiten nu bewijs lijken te hebben van samenwerking van ASMLA met de Saudische overheid, is ronduit brisant. Iran verdenkt het land er al jaren van dat zij achter de oppositiebeweging zit, en nu beaamt de Deense politie dat ‘sinds 2012 in opdracht van de Saudische inlichtingendienst in meerdere landen spionage is verricht, op zoek naar Iraanse personen en bedrijven in Europa’.

Quote Op verzoek van de officier van justitie achter gesloten deuren Jens Beck Nielsen